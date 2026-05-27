Михаэль Вальгрен стал победителем 17-го этапа Джиро д'Италия
Датский велогонщик Михаэль Вальгрен, представляющий команду EF Education — EasyPost, стал первым на 17-м этапе Джиро д'Италия в Андало. Вальгрен прошёл дистанцию за 4:41.33.
Вторым стал норвежец Андреас Лекнесунд (Uno-X Mobility) с отставанием в три секунды, третье место занял Дамиано Карузо (Bahrain — Victorious) из Италии — его отставание составило шесть секунд.
Генеральная классификация после 17-го этапа:
- Йонас Вингегор - Team Visma | Lease a Bike.
- Феликс Галль - Decathlon CMA CGM Team.
- Теймен Аренсман - Netcompany INEOS.
- Джей Хиндли - Red Bull — BORA — hansgrohe.
- Афонсу Эулалиу - Bahrain — Victorious.
- Дерек Джи-Уэст - Lidl — Trek.
