Михаэль Вальгрен стал победителем 17-го этапа Джиро д'Италия

Датский велогонщик Михаэль Вальгрен, представляющий команду EF Education — EasyPost, стал первым на 17-м этапе Джиро д'Италия в Андало. Вальгрен прошёл дистанцию за 4:41.33.

Вторым стал норвежец Андреас Лекнесунд (Uno-X Mobility) с отставанием в три секунды, третье место занял Дамиано Карузо (Bahrain — Victorious) из Италии — его отставание составило шесть секунд.

Генеральная классификация после 17-го этапа:

  1. Йонас Вингегор - Team Visma | Lease a Bike.
  2. Феликс Галль - Decathlon CMA CGM Team.
  3. Теймен Аренсман - Netcompany INEOS.
  4. Джей Хиндли - Red Bull — BORA — hansgrohe.
  5. Афонсу Эулалиу - Bahrain — Victorious.
  6. Дерек Джи-Уэст - Lidl — Trek.
