Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: расписание на 28 мая

Сегодня, 28 мая, в Варне, Болгария, продолжится чемпионате Европы — 2026 по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня турнира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Квалификация, личное многоборье (время московское):

09:00 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа А;

10:00 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа B;

11:15 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа С;

12:15 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа D;

14:15 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа E;

15:15 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа F;

16:30 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа G;

17:30 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа H.

Всего в Болгарии выступят 12 россиянок, среди которых будут и юниорки. Спортсменки из этой возрастной категории получили право выступить на взрослом турнире.