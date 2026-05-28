Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: расписание на 28 мая

Сегодня, 28 мая, в Варне, Болгария, продолжится чемпионате Европы — 2026 по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня турнира.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Квалификация, личное многоборье (время московское):
09:00 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа А;
10:00 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа B;
11:15 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа С;
12:15 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа D;
14:15 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа E;
15:15 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа F;
16:30 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа G;
17:30 – Личное многоборье, квалификация (обруч, мяч). Группа H.
Всего в Болгарии выступят 12 россиянок, среди которых будут и юниорки. Спортсменки из этой возрастной категории получили право выступить на взрослом турнире.