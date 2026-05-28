«Оказывают достойное сопротивление». Тренер юниоров — о матчах с китайскими теннисистами

Главный тренер юниорской сборной России по настольному теннису Марина Муравьёва поделилась впечатлениями от Российско-Китайских игр, отметив высокий уровень организации соревнований и пользу от матчевых встреч между теннисистами.

«Мне вообще очень нравятся Российские-Китайские игры. Мне очень нравится организация здесь, церемония открытия тоже очень понравилась. Здесь всё происходит в такой дружеской обстановке!

Для нас, конечно, очень полезны вот такие матчевые встречи с китайскими спортсменами. Набираемся опыта, видим все их сильные стороны. Очень рада, что наши ребята всё-таки оказывают достойную борьбу и достойное сопротивление китайским спортсменам. В принципе, наши девочки в первый день даже были близки к победе, но, к сожалению, уступили.

Смотрим, конечно, как работают китайские тренеры. Это очень интересно. Изучаем тактику и методику китайских тренеров, как они матчи ведут, ну и за техникой спортсменов тоже смотрим», – сказала Муравьёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.