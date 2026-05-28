«Наш уровень не сильно ниже китайского». Тренер юниоров — о настольном теннисе в России

Главный тренер юниорской сборной России по настольному теннису Марина Муравьёва оценила уровень российских теннисистов в сравнении с китайскими игроками.

«Наш уровень не сильно ниже. Очень приятно, что наши спортсмены не сильно уступают китайским спортсменам, навязывают всегда свою игру. Ещё раз повторюсь, что, в принципе, девочки близки были к победе. Видно было, что сказалось волнение.

Вся сборная России здесь порадовала, но среди юношей я хотела бы выделить Евгения Васикова из Екатеринбурга. А у девушек Александру Бокову и Злату Терекову пока. Но дальше ещё соревнования в одиночном и парном разрядах, поэтому будем наблюдать.

Если честно, довольна, как ребята тут выступают. Конечно, видим, что у ребят много волнения, всё-таки такой ответственный турнир. Но они держатся достойно. Видно, не всё получается, но они все стараются, а это главное.

Будем больше тренироваться — и придут результаты. Вы сами видели здесь есть потенциал. Мы видели очень красивые розыгрыши. Пока ребятам не хватает стабильности, но это дело наживное», — сказала Муравьёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.