«Непредсказуемая история». Тренер юниоров — о возвращении флага в настольном теннисе

Главный тренер юниорской сборной России по настольному теннису Марина Муравьёва поделилась мнением о перспективах возвращения российских спортсменов на международную арену с флагом и гимном.

«Естественно, ребята очень ценят, что мы выступаем под флагом своей страны на Российско-Китайских играх. Все это ценим. Это очень хорошо! То, что здесь выступаем под своим флагом, конечно, добавляет ответственности и волнения. Думаю, они со всем справятся (улыбается). Когда нам вернут флаг на международной арене?

Это непредсказуемая история. Процесс идёт. Уже в этом году будем выступать на первенстве Европы. Пока только в личных соревнованиях, без командных», – сказала Муравьёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.