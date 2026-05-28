Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Непредсказуемая история». Тренер юниоров — о возвращении флага в настольном теннисе

«Непредсказуемая история». Тренер юниоров — о возвращении флага в настольном теннисе
Комментарии

Главный тренер юниорской сборной России по настольному теннису Марина Муравьёва поделилась мнением о перспективах возвращения российских спортсменов на международную арену с флагом и гимном.

«Естественно, ребята очень ценят, что мы выступаем под флагом своей страны на Российско-Китайских играх. Все это ценим. Это очень хорошо! То, что здесь выступаем под своим флагом, конечно, добавляет ответственности и волнения. Думаю, они со всем справятся (улыбается). Когда нам вернут флаг на международной арене?

Это непредсказуемая история. Процесс идёт. Уже в этом году будем выступать на первенстве Европы. Пока только в личных соревнованиях, без командных», – сказала Муравьёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
Российско-Китайские игры стартовали в Калининграде. Чем запомнилась церемония открытия?
Фото
Российско-Китайские игры стартовали в Калининграде. Чем запомнилась церемония открытия?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android