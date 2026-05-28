Финалисты VI сезона конкурса «Ты в игре» защитили свои проекты в Министерстве спорта

21 и 22 мая 2026 года в Министерстве спорта РФ прошли защиты 34 проектов, вышедших в финал VI сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Участники из 23 регионов страны представили свои инициативы экспертному совету.

Финалисты продемонстрировали экспертам сильные стороны своих инициатив, поделились уже достигнутыми результатами и перспективами развития. При подготовке презентаций они учли советы, полученные на предыдущих этапах конкурса, и применили навыки, наработанные в ходе образовательных акселераторов. Все это позволило конкурсантам скорректировать стратегии своих проектов, четче сформулировать их цели и миссии.

«Самое интересное в работе с финалистами — когда не просто смотришь на проекты со стороны, а хочешь поучаствовать в них сам. Для меня это один из главных критериев качества инициативы. Именно такие проекты делают массовый спорт по-настоящему народным и действительно меняют жизни людей вокруг. Все участники финала уже победители, потому что они смогли пройти через серьезный отбор и обогнать многих, получив возможность лично представить свой проект экспертному сообществу. Но я убеждена: главный приз здесь даже не миллион рублей, а новый опыт, знания и знакомство с людьми, которые горят похожими идеями. Поэтому желаю каждому финалисту не останавливаться на достигнутом вне зависимости от результатов, которых он достигнет в ходе конкурса», — подчеркнула Елена Ветрова, председатель экспертного совета конкурса, Президент Федерации спортивных прыжков через резинку, директор АНО «Территория здорового спорта», социальный предприниматель, автор проекта «Родной спорт».

По итогам защит члены экспертного совета единогласно отметили, что шестой сезон конкурса стал рекордным не только по числу заявок (6 133, что почти на 10% больше, чем в прошлом сезоне), но и по качеству проработки инициатив. В финал вышли самые разные проекты: от инклюзивного парусного спорта и бесплатных секций для детей с ОВЗ до технологичных CRM-систем для спортшкол и любительских биатлонных кубков. Многие из проектов-финалистов уже готовы к масштабированию на другие регионы, где однозначно будут иметь успех.

После каждой защиты эксперты задавали авторам проекта вопросы, а на итоговую оценку влияли как грамотные ответы на них, так и качество презентаций. Два дня завершились голосованием, которое определило победителей в каждой из номинации, а также обладателя главного приза. Их имена объявят в июне.

«Несмотря на то, что конкурс проводится уже шестой год, среди заявок участников по-прежнему много новых и оригинальных проектов, в том числе технологических. Некоторые настолько сильно вдохновляют, что мы слушали и уже мысленно планировали: в какой активности принять участие летом, а в какой — зимой. Многие из этих проектов уже готовы выйти за пределы своего региона — и я уверен, что благодаря конкурсу так и произойдет», — отметил Андрей Сельский, директор центра исследований перспективных компетенций и развития талантов Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

В состав экспертного совета вошли: Дмитрий Яшанькин, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира, тренер по физической подготовке Олимпийской сборной России по хоккею, Титан 2-го и 3-го сезонов на ТНТ, Виктория Шубина, основатель подразделения «триатлон» сети клубов World Class, официальный амбассадор Ironman Russia, Андрей Сельский, директор центра исследований перспективных компетенций и развития талантов Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Анастасия Барадачева, основатель Федерации адаптивного хоккея, автор проекта «Детская следж-хоккейная лига», победительница первого сезона конкурса «Ты в игре», Дмитрий Кабайло, министр спорта Нижегородской области, Анастасия Тукмачева, спортивный блогер, председатель общественного движения «Здоровое Отечество» по Москве и МО, триатлет, ультрамарафонец, финишер забега «Comrades туда и обратно», Сергей Перервенко, директор АНО «Ты в спорте», эксперт по стратегическим партнерствам, выпускник МШУ «Сколково», финишер Ironman, Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат», Леонид Постовский, председатель Ассоциации студенческих турклубов, председатель совета Студенческой лиги спортивного туризма, IT-директор Федерации спортивного туризма России, Сергей Крюков, исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола и Ассоциации студенческих спортивных клубов России, президент РССС и другие представители спортивной индустрии.