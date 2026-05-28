Ксения Савинова выиграла серебро на чемпионате Европы

Сегодня, 28 мая, российская гимнастка Ксения Савинова взяла серебро на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Эта медаль стала первой для России после отстранения 2022 года.

Ксения Савинова стала второй в финале с обручем с 26,350 балла. Золото выиграла болгарка Сияна Алекова (27,100), а третьей стала представительница Италии Флавия Кассано (25,800).

Напомним, чемпионат Европы по художественной гимнастике проводится в Варне (Болгария). Российские гимнастки были допущены до международных соревнований впервые после отстранения, начавшегося в 2022 году. Всего в Болгарии выступают 12 россиянок.