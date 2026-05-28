Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ксения Савинова выиграла серебро на чемпионате Европы

Ксения Савинова выиграла серебро на чемпионате Европы
Комментарии

Сегодня, 28 мая, российская гимнастка Ксения Савинова взяла серебро на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Эта медаль стала первой для России после отстранения 2022 года.

Ксения Савинова стала второй в финале с обручем с 26,350 балла. Золото выиграла болгарка Сияна Алекова (27,100), а третьей стала представительница Италии Флавия Кассано (25,800).

Напомним, чемпионат Европы по художественной гимнастике проводится в Варне (Болгария). Российские гимнастки были допущены до международных соревнований впервые после отстранения, начавшегося в 2022 году. Всего в Болгарии выступают 12 россиянок.

Материалы по теме
Международная федерация университетского спорта допустила Россию к соревнованиям
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android