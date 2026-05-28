София Ильтерякова вышла в два личных финала на ЧЕ-2026 по художественной гимнастике

Серебряный призёр чемпионата России – 2026 в многоборье российская гимнастка София Ильтерякова квалифицировалась в два личных финала на чемпионате Европы – 2026 по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария). Они состоятся 31 мая.

Художественная гимнастика. Квалификация. Личные виды

Обруч:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 29,75 балла.

2. София Раффаэли (Италия) — 29,35.

3. София Ильтерякова (Россия) — 29,15….

34. Мария Борисова (Россия) – 24,650.

Мяч:

1. Стиляна Николова (Болгария) — 28,3 балла.

2. Тара Драгаш (Италия) — 28,3.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 28,25.

4. Ева Брезалиева (Болгария) — 27,95.

5. Таисия Онофрийчук (Украина) — 27,8.

6. Дарья Варфоломеев (Германия) — 27,4.

7. София Ильтерякова (Россия) — 27,4.

8. Даниэла Муниц (Израиль) — 27,3....

25. Мария Борисова (Россия) – 24,950.

После первого дня квалификации Ильтерякова занимает четвёртое место в многоборье на ЧЕ. Лидирует болгарка Стиляна Николова.