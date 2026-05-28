Россиянка Яна Заикина выиграла золото ЧЕ-2026 по художественной гимнастике среди юниоров
Российская гимнастка Яна Заикина завоевала золото юниорского чемпионата Европы – 2026 по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Судьи оценили её выступление в 26,000 балла.
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы – 2026, юниорки. Упражнения с лентой. Финал:
- Яна Заикина (Россия) — 26,000.
- София Краинская (Украина) — 25,750.
- Мелисса Дите (Германия) — 25,300.
Отметим, что Заикина — представительница академии «Небесная грация» Алины Кабаевой. В квалификации Яна показала восьмой результат (23,100 балла).
Чемпионат Европы – 2026 проходит в Варне (Болгария). Российские гимнастки выступают на нём с флагом и гимном.
