Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянка Яна Заикина выиграла золото ЧЕ-2026 по художественной гимнастике среди юниоров

Россиянка Яна Заикина выиграла золото ЧЕ-2026 по художественной гимнастике среди юниоров
Комментарии

Российская гимнастка Яна Заикина завоевала золото юниорского чемпионата Европы – 2026 по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Судьи оценили её выступление в 26,000 балла.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы – 2026, юниорки. Упражнения с лентой. Финал:

  1. Яна Заикина (Россия) — 26,000.
  2. София Краинская (Украина) — 25,750.
  3. Мелисса Дите (Германия) — 25,300.

Отметим, что Заикина — представительница академии «Небесная грация» Алины Кабаевой. В квалификации Яна показала восьмой результат (23,100 балла).

Чемпионат Европы – 2026 проходит в Варне (Болгария). Российские гимнастки выступают на нём с флагом и гимном.

Материалы по теме
Наши гимнастки-«художницы» возвращаются с флагом! За кем из юных звёзд стоит следить?
Наши гимнастки-«художницы» возвращаются с флагом! За кем из юных звёзд стоит следить?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android