Украинская гимнастка надела наушники и закрыла лицо во время гимна России на ЧЕ-2026

Украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла лицо руками во время исполнения гимна России на чемпионате Европы – 2026 среди юниоров, который проходит в Варне (Болгария). Российские гимнастки выступают на нём с флагом и гимном.

Фото: скриншот из трансляции

Гимн России играл в честь россиянки Яны Заикиной, которая завоевала золото юниорского чемпионата Европы – 2026 по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Судьи оценили её выступление в 26,000 балла. Краинская заняла второе место.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы – 2026, юниорки. Упражнения с лентой. Финал: