Украинская гимнастка надела наушники и закрыла лицо во время гимна России на ЧЕ-2026
Украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла лицо руками во время исполнения гимна России на чемпионате Европы – 2026 среди юниоров, который проходит в Варне (Болгария). Российские гимнастки выступают на нём с флагом и гимном.
Фото: скриншот из трансляции
Гимн России играл в честь россиянки Яны Заикиной, которая завоевала золото юниорского чемпионата Европы – 2026 по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Судьи оценили её выступление в 26,000 балла. Краинская заняла второе место.
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы – 2026, юниорки. Упражнения с лентой. Финал:
- Яна Заикина (Россия) — 26,000.
- София Краинская (Украина) — 25,750.
- Мелисса Дите (Германия) — 25,300.
Художественная гимнастика. ЧЕ-2026. Варна, Болгария
Юниоры. Индивидуальные упражнения. Лента. Финал
28 мая 2026, четверг. 20:45 МСК
1
Яна Заикина
Россия
26.000
2
София Краинская
Украина
25.750
3
Мелисса Дите
Германия
25.300
