Владимир Путин: спортивные связи России и Казахстана крепнут и расширяются

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спортивные связи России и Казахстана крепнут и расширяются.
«Крепнут и расширяются спортивные связи. Летом Казахстан примет третий международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».
Как известно, Россия стояла у истоков этих уникальных соревнований, сочетающих классические спортивные дисциплины и киберспорт», – приводит слова Путина ТАСС.
Вышеприведённое заявление было сделано по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане.
Ранее президент РФ отметил важность дружественных отношений между народами России и Китая — соответствующее заявление было сделано в рамках торжественной церемонии открытия Х Российско-Китайских летних молодёжных игр, которая состоялась в понедельник, 25 мая, в светлогорском «Янтарь-Холле».