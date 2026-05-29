Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Владимир Путин: спортивные связи России и Казахстана крепнут и расширяются

Владимир Путин: спортивные связи России и Казахстана крепнут и расширяются
Комментарии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спортивные связи России и Казахстана крепнут и расширяются.

«Крепнут и расширяются спортивные связи. Летом Казахстан примет третий международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

Как известно, Россия стояла у истоков этих уникальных соревнований, сочетающих классические спортивные дисциплины и киберспорт», – приводит слова Путина ТАСС.

Вышеприведённое заявление было сделано по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане.

Ранее президент РФ отметил важность дружественных отношений между народами России и Китая — соответствующее заявление было сделано в рамках торжественной церемонии открытия Х Российско-Китайских летних молодёжных игр, которая состоялась в понедельник, 25 мая, в светлогорском «Янтарь-Холле».

Материалы по теме
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android