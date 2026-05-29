Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: расписание на 29 мая

Сегодня, 29 мая, в Варне, Болгария, продолжится чемпионат Европы — 2026 по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего соревновательного дня турнира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Квалификация, индивидуальные упражнения (время московское):

9:00 — индивидуальные упражнения. Квалификация. Булавы;

10:00 — индивидуальные упражнения. Квалификация. Лента.

Напомним, чемпионат Европы по художественной гимнастике проводится в Варне (Болгария). Российские гимнастки были допущены до международных соревнований впервые после отстранения, начавшегося в 2022 году. Всего в Болгарии выступают 12 россиянок.