Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: расписание на 29 мая

Сегодня, 29 мая, в Варне, Болгария, продолжится чемпионат Европы — 2026 по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего соревновательного дня турнира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Квалификация, индивидуальные упражнения (время московское):

  • 9:00 — индивидуальные упражнения. Квалификация. Булавы;
  • 10:00 — индивидуальные упражнения. Квалификация. Лента.

Напомним, чемпионат Европы по художественной гимнастике проводится в Варне (Болгария). Российские гимнастки были допущены до международных соревнований впервые после отстранения, начавшегося в 2022 году. Всего в Болгарии выступают 12 россиянок.

