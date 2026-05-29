Дмитрий Свищёв назвал трагикомичной ситуацию с украинской гимнасткой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв назвал трагикомичной ситуацию, произошедшую на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике. Во время исполнения гимна России участница из Украины София Краинская закрыла глаза и надела наушники.

«Я бы не сказал, что это комичная ситуация, она, наоборот, трагикомичная. Руками ребёнка начинают высказывать своё мнение взрослые дяди и тёти из Киева, вероятно, не имеющие никакого отношения к спорту. Они запугали уже не только всех своих спортсменов, но и детей. Конечно, это не только неспортивное поведение, но и некрасивое. Надеюсь, что международная федерация не оставит этот инцидент без реакции. Должны последовать определённые меры наказания, прописанные в регламенте.

Однозначно надо поздравить нашу спортсменку, нашу команду с прекрасным выступлением. То, что звучал гимн Российской Федерации, — это победа нашей федерации, министерства спорта, спортсменов и тренеров. Мы гордимся и уверены, что наши болельщики переживают не за то, что кто‑то поступает некрасиво по отношению к нам, а за то, чтобы наши ребята выигрывали, — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».