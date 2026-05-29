Свищёв: украинские спортсмены запуганы собственными же чиновниками, у них есть запреты

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв считает, что Международная федерация гимнастики (FIG) отреагирует на ситуацию на награждении россиянки Яны Заикиной на юниорском чемпионате Европы. Напомним, украинка София Краинская во время исполнения гимна России закрыла глаза и уши.

«Не впервые происходит что-то подобное. Украинские спортсмены запуганы собственными же чиновниками, у них есть запреты, которые никто и не скрывает. И всё это просто вызывает жалость, потому что их спортсмены думают не о соревнованиях, а о том, как бы не встретиться с россиянами, не улыбнуться или ещё что-то. А иначе на родине их просто уничтожат.

Международная федерация однозначно отреагирует на инцидент. Посмотрим, какой вердикт там вынесут. Но я абсолютно уверен, что демарш спортсменки не останется безнаказанным.

Нам же просто нужно порадоваться, что играет гимн и есть наш флаг. А кто бы ни устраивал провокаций, результат на табло», — написал Свищёв в телеграм-канале.