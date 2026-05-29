«Пока что-то сверху не поменяется, будем сидеть». Конева — о допуске россиян при Коу

Комментарии

Победительница чемпионата мира 2014 года в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева считает, что российские легкоатлеты не получат доступа к международным стартам, пока Себастьян Коу находится на посту главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Я думаю, что, пока Коу руководит международной федерацией, у нас нет никаких шансов вернуться на международные старты. Пока что-то там сверху не поменяется, мы будем так же сидеть. К сожалению», — цитирует Коневу ТАСС.

В апреле текущего российских легкоатлетов были включены в новый регистрируемый пул допинг-тестирования World Athletics. В число спортсменов вошла Конева. Российские легкоатлеты отстранены от международных турниров с 2015 года.

