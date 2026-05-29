ЖГК «Ростов-Дон» стал чемпионом России, в финале победив ЦСКА

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал чемпионом России — 2025/2026, обыграв в финале ЦСКА из Москвы в решающем матче серии. Финальная, пятая встреча завершилась со счётом 34:24. В первых двух матчах серии ростовский клуб одержал победу и имел преимущество, однако две последующие встречи остались за москвичками.

В полуфинале «Ростов-Дон» одолел «Астраханочку» (3-1 в серии), а ЦСКА оказался сильнее «Лады» Тольятти (3-0).

У мужчин в заключительной серии чемпионата России — 2025/2026 играют «Пермские медведи» из Перми и «Чеховские медведи» из Чехова. В первом матче победу одержал клуб из Перми, следующая встреча состоится 30 мая.