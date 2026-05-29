«КПРФ» переиграл «Норильский никель» в первом матче серии за третье место Суперлиги
В первом матче между «КПРФ» (Москва) и «Норильским никелем» (Норильск) за третье место в рамках турнира «Бетсити Суперлига» победу одержал «КПРФ». Счёт — 1:1, 4:3 пен. Счёт в серии — 1-0.
Бетсити Суперлига . За 3-е место
29 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Норильский никель
Норильск
0:1 Саносян – 2' 1:1 Асадов – 13'
В основное время голы забили Владимир Саносян (Норильский никель) и Янар Асадов («КПРФ»).
Игроки «КПРФ» смогли реализовать все пенальти, их забили Жоао Гильерме, Сергей Крыкун, Андрей Заболонков и Чавес Шимбинья. В «Норильском никеле» пенальти реализовали Исмаил Гибадуллин, Родригес да Силва Жоннас и Артём Антошкин. Не смогли забить пенальти Руслан Кудзиев и Виктор Лейфельд.
Матч проходил на стадионе «Юность» в Климовске.
