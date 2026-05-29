Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«КПРФ» переиграл «Норильский никель» в первом матче серии за третье место Суперлиги

«КПРФ» переиграл «Норильский никель» в первом матче серии за третье место Суперлиги
Комментарии

В первом матче между «КПРФ» (Москва) и «Норильским никелем» (Норильск) за третье место в рамках турнира «Бетсити Суперлига» победу одержал «КПРФ». Счёт — 1:1, 4:3 пен. Счёт в серии — 1-0.

Бетсити Суперлига . За 3-е место
29 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Норильский никель
Норильск
0:1 Саносян – 2'     1:1 Асадов – 13'    

В основное время голы забили Владимир Саносян (Норильский никель) и Янар Асадов («КПРФ»).

Игроки «КПРФ» смогли реализовать все пенальти, их забили Жоао Гильерме, Сергей Крыкун, Андрей Заболонков и Чавес Шимбинья. В «Норильском никеле» пенальти реализовали Исмаил Гибадуллин, Родригес да Силва Жоннас и Артём Антошкин. Не смогли забить пенальти Руслан Кудзиев и Виктор Лейфельд.

Матч проходил на стадионе «Юность» в Климовске.

Календарь «Бетсити Суперлига»
Материалы по теме
ЖГК «Ростов-Дон» стал чемпионом России, в финале победив ЦСКА
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android