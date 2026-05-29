«КПРФ» переиграл «Норильский никель» в первом матче серии за третье место Суперлиги

В первом матче между «КПРФ» (Москва) и «Норильским никелем» (Норильск) за третье место в рамках турнира «Бетсити Суперлига» победу одержал «КПРФ». Счёт — 1:1, 4:3 пен. Счёт в серии — 1-0.

В основное время голы забили Владимир Саносян (Норильский никель) и Янар Асадов («КПРФ»).

Игроки «КПРФ» смогли реализовать все пенальти, их забили Жоао Гильерме, Сергей Крыкун, Андрей Заболонков и Чавес Шимбинья. В «Норильском никеле» пенальти реализовали Исмаил Гибадуллин, Родригес да Силва Жоннас и Артём Антошкин. Не смогли забить пенальти Руслан Кудзиев и Виктор Лейфельд.

Матч проходил на стадионе «Юность» в Климовске.