«Ухта» выиграла первый матч серии в финале «Бетсити Суперлиги»

В первом матче серии между «Ухтой» (Ухта) и «Тюменью» (Тюмень) за победу в турнире «Бетсити Суперлига» выиграла «Ухта». Счёт в основное время — 7:3. Счёт серии — 1-0.

Игроки «Ухты», забившие голы: Фелипе Парадински (4), Сергей Орло, Владислав Мусин-Пушкин, Дмитрий Прудников.

Игроки «Тюмени», забившие голы: Даниил Букаткин, Денис Неведров, Нилтон Витама.

В процессе игры наказания получили два игрока «Тюмени» – Сергей Орлов и Евгений Осинцев, но удалений не было.

Матч проводился на стадионе «Ухта» (Ухта). Главные судьи – Дмитрий Тарасов (Подольск, Россия), Сергей Хорошавцев (Уфа, Россия), Артём Смирнов (Москва, Россия).