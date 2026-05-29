«Ухта» выиграла первый матч серии в финале «Бетсити Суперлиги»

В первом матче серии между «Ухтой» (Ухта) и «Тюменью» (Тюмень) за победу в турнире «Бетсити Суперлига» выиграла «Ухта». Счёт в основное время — 7:3. Счёт серии — 1-0.

Бетсити Суперлига . Финал
29 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
7 : 3
Тюмень
Тюмень
0:1 Букаткин – 8'     1:1 Парадински – 11'     2:1 Парадински – 15'     3:1 Орлов – 20'     4:1 Мусин-Пушкин – 24'     5:1 Прудников – 24'     6:1 Парадински – 34'     6:2 Неведров – 34'     6:3 Витама – 34'     7:3 Парадински – 35'    

Игроки «Ухты», забившие голы: Фелипе Парадински (4), Сергей Орло, Владислав Мусин-Пушкин, Дмитрий Прудников.

Игроки «Тюмени», забившие голы: Даниил Букаткин, Денис Неведров, Нилтон Витама.

В процессе игры наказания получили два игрока «Тюмени» – Сергей Орлов и Евгений Осинцев, но удалений не было.

Матч проводился на стадионе «Ухта» (Ухта). Главные судьи – Дмитрий Тарасов (Подольск, Россия), Сергей Хорошавцев (Уфа, Россия), Артём Смирнов (Москва, Россия).

