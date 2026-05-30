Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: расписание на 30 мая

Сегодня, 30 мая, в Варне, Болгария, продолжится чемпионат Европы — 2026 по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого соревновательного дня турнира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Индивидуальные упражнения (время московское):

10:00 — Индивидуальное многоборье. Обруч. Финал.

10:00 — Индивидуальное многоборье. Мяч. Финал.

12:50 — Индивидуальное многоборье. Булавы. Финал.

12:50 — Индивидуальное многоборье. Лента. Финал.

15:00 — Групповые упражнения. 5 мячей и 3 обруча + 2 булавы. Сет А.

17:30 — Групповые упражнения. 5 мячей и 3 обруча + 2 булавы. Сет В.

Напомним, российские гимнастки были допущены до международных соревнований впервые после отстранения, начавшегося в 2022 году. Всего в Болгарии выступают 12 россиянок.