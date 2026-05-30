Гимнастка Заикина: горда, что смогла поднять флаг России на первое место

Российская гимнастка Яна Заикина поделилась впечатлениями после победы в юниорских соревнованиях в упражнениях с лентой на чемпионате Европы – 2026 по художественной гимнастике. Заикина набрала за свою программу 26,000 балла, серебро завоевала украинка София Краинская (25,750).

«Это невероятные чувства. Мне было очень приятно. Была очень горда, что смогла сделать очень хорошую ленточку и поднять флаг России на первое место. Это было очень непросто, потому что мы очень много работали над этим. И я очень рада, что у меня всё получилось», – приводит слова Заикиной «Матч ТВ».

Чемпионат Европы – 2026 проходит в Варне (Болгария) с 27 по 31 мая. Российские гимнастки выступают на нём с флагом и гимном.

