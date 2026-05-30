Елизавета Иванова повторила рекорд по количеству золотых медалей на ЧР по скалолазанию

27 мая в Москве прошёл чемпионат России — 2026 по скалолазанию в дисциплине «лазание на скорость». Представительница Свердловской области Елизавета Иванова завоевала золото и стала четырёхкратной чемпионкой России. В полуфинале она показала результат 6,362, а в финальном забеге выиграла, показав время 6,486.

Иванова этой наградой повторила историческое достижение на ЧР на эталонных трассах Марии Красавиной. Теперь у обеих спортсменок по четыре золота и шесть медалей.

В финале Иванова (6,363) опередила Евгению Лысенко (6,681). Лысенко повторила своё же достижение 2024 года. Это её второй подиум в карьере. Бронзу завоевала Юлия Каплина, которая оказалась быстрее Екатерины Баращук.