Онлайн-трансляция третьей партии матча Ян Непомнящий — Ханс Ниманн

Сегодня, 30 мая, проходит третья партия матча между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и американцем Хансом Ниманном. Первая партия завершилась победой россиянина, во второй шахматисты согласились на ничью.

Первая сессия игрового дня стартовала в 11:00, вторая начнётся в 15:30.

Напомним, матч между Непомнящим и Ниманном проходит в Белграде с 29 мая по 1 июня. Гроссмейстеры сыграют восемь партий в «быструю классику» с контролем 60 минут + 30 секунд, по две партии в день.

Инициатором мероприятия выступил Ниманн. В 2025 году на «Аэрофлот Опен» Ханс и Ян сыграли вничью. После этого Ниманн бросил вызов Непомнящему на матч с призовым фондом в $ 100 000. При любом исходе матча на благотворительность пойдут $ 50 000. Вторую часть общего фонда получает победитель встречи.