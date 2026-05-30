Борисова и Ильтерякова входят в топ-10 после двух видов финала многоборья на ЧЕ-2026
Сегодня, 30 мая, в Варне на чемпионате Европы — 2026 по художественной гимнастике будут разыграны медали в индивидуальном многоборье. Россиянки Мария Борисова и София Ильтерякова прошли в решающую часть многоборья.

После двух видов (обруч и мяч) Борисова занимает пятое место с результатом 56,750 балла, а Ильтерякова — восьмое (56,450). Лидером является представительница Болгарии Стиляна Николова. Она показала результат 59,650.

С обручем и мячом выступили 20 гимнасток, 10 лучших прошли во вторую часть финала, где покажут упражнения с булавами и лентой.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Многоборье. Промежуточные результаты по результатам двух видов:

1. Стиляна Николова (Болгария) — 59,650.
2. Дарья Варфоломеев (Германия) — 59, 600.
3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 58,100.
4. Алина Горносько (Беларусь) — 57,750.
5. Мария Борисова (Россия) — 56,750.
6. Тара Драгаш (Италия) — 56,750.
7. Вера Туголукова (Кипр) — 56,650.
8. София Ильтерякова (Россия) — 56,450.
9. София Раффаэли (Италия) — 55,850.
10. Даниэла Муниц (Израиль) — 55,400.

