Дарья Варфоломеев выиграла многоборье на ЧЕ-2026, две россиянки в топ-6

Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немецкая спортсменка Дарья Варфоломеев завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы — 2026. По итогам четырёх видов она получила 120,15 балла.

Российская гимнастка София Ильтерякова заняла пятое место с результатом 115,05. Ещё одна россиянка Мария Борисова стала шестой (114,45).

Второй стала Стиляна Николова из Болгарии (118,75). Тройку замкнула украинка Таисия Онофрийчук (117,15).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Многоборье:

Дарья Варфоломеев (Германия) — 120,15. Стиляна Николова (Болгария) — 118,75. Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,15. Алина Горносько (Беларусь) — 116,40. София Ильтерякова (Россия) — 115,05. Мария Борисова (Россия) — 114,45. Тара Драгаш (Италия) — 113,75. София Раффаэли (Италия) — 113,15. Вера Туголукова (Кипр) — 112.40. Даниэла Муниц (Израиль) — 106.95.