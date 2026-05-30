Дарья Варфоломеев выиграла многоборье на ЧЕ-2026, две россиянки в топ-6
Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немецкая спортсменка Дарья Варфоломеев завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы — 2026. По итогам четырёх видов она получила 120,15 балла.
Российская гимнастка София Ильтерякова заняла пятое место с результатом 115,05. Ещё одна россиянка Мария Борисова стала шестой (114,45).
Второй стала Стиляна Николова из Болгарии (118,75). Тройку замкнула украинка Таисия Онофрийчук (117,15).
Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Многоборье:
- Дарья Варфоломеев (Германия) — 120,15.
- Стиляна Николова (Болгария) — 118,75.
- Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,15.
- Алина Горносько (Беларусь) — 116,40.
- София Ильтерякова (Россия) — 115,05.
- Мария Борисова (Россия) — 114,45.
- Тара Драгаш (Италия) — 113,75.
- София Раффаэли (Италия) — 113,15.
- Вера Туголукова (Кипр) — 112.40.
- Даниэла Муниц (Израиль) — 106.95.
