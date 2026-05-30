Дарья Варфоломеев выиграла многоборье на ЧЕ-2026, две россиянки в топ-6

Дарья Варфоломеев выиграла многоборье на ЧЕ-2026, две россиянки в топ-6
Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немецкая спортсменка Дарья Варфоломеев завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы — 2026. По итогам четырёх видов она получила 120,15 балла.

Российская гимнастка София Ильтерякова заняла пятое место с результатом 115,05. Ещё одна россиянка Мария Борисова стала шестой (114,45).

Второй стала Стиляна Николова из Болгарии (118,75). Тройку замкнула украинка Таисия Онофрийчук (117,15).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Многоборье:

  1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 120,15.
  2. Стиляна Николова (Болгария) — 118,75.
  3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,15.
  4. Алина Горносько (Беларусь) — 116,40.
  5. София Ильтерякова (Россия) — 115,05.
  6. Мария Борисова (Россия) — 114,45.
  7. Тара Драгаш (Италия) — 113,75.
  8. София Раффаэли (Италия) — 113,15.
  9. Вера Туголукова (Кипр) — 112.40.
  10. Даниэла Муниц (Израиль) — 106.95.
