Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев впервые в карьере стала чемпионкой Европы в личном многоборье. Ранее она завоевала золотую медаль чемпионата Европы – 2026 в Варне (Болгария), набрав 120,150 балла в сумме четырёх программ.

Варфоломеев является олимпийской чемпионкой – 2024 в Париже, также у неё две золотые медали чемпионатов мира в личном многоборье. Помимо этого, она является девятикратной чемпионкой мира в отдельных упражнениях с лентой, мячом, обручем и булавами.

Отметим, что российские гимнастки София Ильтерякова (115,050 балла) и Мария Борисова (114,450 балла) заняли пятое и шестое места в личном многоборье на чемпионате Европы – 2026.