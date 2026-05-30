Россиянки выступят во всех финалах упражнений с отдельными предметами на ЧЕ-2026

Сегодня, 30 мая, в Варне проходит чемпионат Европы — 2026 по художественной гимнастике. Во всех финалах упражнений с отдельными предметами выступят россиянки.

София Ильтерякова выступит в упражнениях с мячом, обручем, лентой. Мария Борисова вышла в финалы упражнений с булавами и лентой.

По итогам квалификации ЧЕ стало известно, что сборная России сможет представить на чемпионате мира 2026 года в Германии расширенную заявку, в которую войдут две или три гимнастки.

Чемпионат Европы — 2026 проходит с 27 по 31 мая в Варне (Болгария). Российские спортсменки выступают в соревнованиях с национальным флагом и гимном.

