185 млн рублей отправят на лечение детей по итогам «СберПрайм Зелёного Марафона»
Сегодня, 30 мая, в 59 городах России состоялся «СберПрайм Зелёный Марафон». Его участниками стали более 270 тыс. человек по всей стране от Владивостока до Калининграда.

Специально к забегу «Сбер» подготовил уникальную благотворительную акцию для спасения жизней детей. В год своего 185-летия каждый километр, который преодолели участники марафона, «Сбер» приравнял к 185 рублям благотворительного взноса. Общее количество километров, которые пробежали более 150 тыс. бегунов по всей России, превысило 1 млн. По итогам «СберПрайм Зелёного Марафона» банк передаст 185 млн рублей на лечение детей с самыми тяжёлыми заболеваниями. «Сбер» направит средства в благотворительный фонд «Вклад в будущее», который окажет помощь детским медицинским центрам по всей России. Средства поступят в организации, которые специализируются на лечении онкологических, гематологических заболеваний и трансплантации костного мозга.

«Каждый километр — это надежда для ребёнка, оказавшегося в сложной ситуации. Эти дети каждый день совершают настоящий подвиг, проходя через тяжёлое лечение и борьбу за жизнь. И очень важно, что благодаря усилиям сотен тысяч участников «СберПрайм Зелёного Марафона» по всей стране, мы можем помочь им получить необходимую поддержку и шанс на выздоровление», — Герман Греф, президент, председатель правления «Сбербанка».

«СберПрайм Зелёный Марафон» в 2026 году стал не только благотворительным событием, но и семейным фестивалем бега и музыки. В Москве родители с детьми прошли 800 метров в костюмах героев «Союзмультфильма» в честь 90-летия студии. Бегунов во всех городах поддерживали барабанщики, диджеи и даже мини-оркестры. Участники в столице пробежали 4,2 км, одну десятую часть марафона, в сопровождении музыкальных треков разных эпох и поколений. После забега в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Благовещенске выступили популярные артисты.

