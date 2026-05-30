Футболисты «КПРФ» одержали победу во втором матче серии с «Норильским никелем»

Сегодня, 30 мая, состоялся второй матч серии за бронзовые медали чемпионата России – 2026 по футзалу между московским клубом «КПРФ» и «Норильским никелем». «КПРФ» выиграл со счётом 3:2, одержав победу в серии пенальти – 5:3.

Футзал. Суперлига-2026. Серия за бронзовые медали:

«КПРФ» Москва – «Норильский никель» Норильск – 3:2 (5:3 пен.). Счёт в серии – 2-0.

Следующий матч серии за бронзовые медали пройдёт 3 июня на площадке клуба из Норильска. Обладателем бронзовых медалей станет команда, одержавшая победу в трёх матчах серии.

Чемпион Суперлиги-2026 определится в финальной серии «Ухта» (Ухта) – «Тюмень» (Тюмень). Клуб из Ухты ведёт в серии со счётом 1-0.