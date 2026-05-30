Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Футболисты «КПРФ» одержали победу во втором матче серии с «Норильским никелем»

Футболисты «КПРФ» одержали победу во втором матче серии с «Норильским никелем»
Комментарии

Сегодня, 30 мая, состоялся второй матч серии за бронзовые медали чемпионата России – 2026 по футзалу между московским клубом «КПРФ» и «Норильским никелем». «КПРФ» выиграл со счётом 3:2, одержав победу в серии пенальти – 5:3.

Бетсити Суперлига . За 3-е место
30 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
2 : 2
5 : 3
Норильский никель
Норильск
1:0 Шимбинья – 2'     1:1 Кудзиев – 6'     1:2 Кудзиев – 8'     2:2 Шимбинья – 31'    

Футзал. Суперлига-2026. Серия за бронзовые медали:

«КПРФ» Москва – «Норильский никель» Норильск – 3:2 (5:3 пен.). Счёт в серии – 2-0.

Следующий матч серии за бронзовые медали пройдёт 3 июня на площадке клуба из Норильска. Обладателем бронзовых медалей станет команда, одержавшая победу в трёх матчах серии.

Чемпион Суперлиги-2026 определится в финальной серии «Ухта» (Ухта) – «Тюмень» (Тюмень). Клуб из Ухты ведёт в серии со счётом 1-0.

Материалы по теме
Не матч, а издевательство! Интрига в финале Суперлиги умерла после первой встречи?
Не матч, а издевательство! Интрига в финале Суперлиги умерла после первой встречи?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android