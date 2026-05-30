Футболисты «КПРФ» одержали победу во втором матче серии с «Норильским никелем»
Поделиться
Сегодня, 30 мая, состоялся второй матч серии за бронзовые медали чемпионата России – 2026 по футзалу между московским клубом «КПРФ» и «Норильским никелем». «КПРФ» выиграл со счётом 3:2, одержав победу в серии пенальти – 5:3.
Бетсити Суперлига . За 3-е место
30 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
2 : 2
5 : 3
Норильский никель
Норильск
1:0 Шимбинья – 2' 1:1 Кудзиев – 6' 1:2 Кудзиев – 8' 2:2 Шимбинья – 31'
Футзал. Суперлига-2026. Серия за бронзовые медали:
«КПРФ» Москва – «Норильский никель» Норильск – 3:2 (5:3 пен.). Счёт в серии – 2-0.
Следующий матч серии за бронзовые медали пройдёт 3 июня на площадке клуба из Норильска. Обладателем бронзовых медалей станет команда, одержавшая победу в трёх матчах серии.
Чемпион Суперлиги-2026 определится в финальной серии «Ухта» (Ухта) – «Тюмень» (Тюмень). Клуб из Ухты ведёт в серии со счётом 1-0.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
16:40
-
16:34
-
15:38
-
14:25
-
14:11
-
13:59
-
12:33
-
11:17
-
10:53
-
10:06
-
09:16
- 29 мая 2026
-
22:49
-
22:38
-
21:21
-
18:57
-
16:31
-
12:52
-
11:28
-
09:19
-
06:41
- 28 мая 2026
-
23:16
-
22:05
-
21:59
-
20:42
-
17:30
-
13:50
-
12:27
-
12:01
-
11:58
-
11:49
-
11:36
-
10:11
- 27 мая 2026
-
20:36
-
16:31
-
15:37