«Пермские медведи» заняли третье место ЧР по гандболу, обыграв «Чеховских медведей»

Сегодня, 30 мая, состоялся второй матч за третье место мужского чемпионата России — 2025/2026 по гандоболу среди команд Суперлиги. «Пермские медведи» заняли третье место, победив подмосковный клуб «Чеховские медведи» со счётом 33:22 (11:17). Счёт в серии 2-0.

Гандбол. Суперлига-2025/2026. За третье место. Второй матч:

«Чеховские медведи» — «Пермские медведи» — 22:33 (11:17) (Болотин — 6; Шельменко — 5).

В первом матче «Пермские медведи» дома выиграли со счётом 32:31.

В финале встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА. Второй матч состоится в Москве 1 июня.