«Буду стремиться к лучшим результатам». Борисова — о шестом месте на ЧЕ по гимнастике

Российская гимнастка Мария Борисова, занявшая шестое место по итогам личного многоборья на чемпионате Европы по художественной гимнастике, прокомментировала свой результат.

«На сегодняшний день я довольна своими выступлениями. Да, в булавах у меня не всё получилось, была ошибка. Но, в общем, довольна, буду стремиться к лучшим результатам: к большей сложности, к большему артистизму. И чтобы в итоге сумма баллов выросла.

Считаю, что сегодня лучше всего получилась лента, ну и обруч тоже был хорош. Что касается поддержки болельщиков, её очень чувствовала. Это было и до моего выступления, когда они кричали: «Россия», а после выступления я видела, как они махали с флагами и кричали. Эта поддержка очень важна на самом деле.

Для меня волнителен был уже сам путь к сегодняшнему финалу, но вчера (перед вторым днём квалификации. — Прим. «Чемпионата») я сумела настроить себя и не переживать. У меня уже был похожий опыт на Кубке Европы, когда поначалу тоже было непонятно, пройдёшь ли ты дальше или нет. Ночью я настроила себя, что не надо переживать, и потом просто выходила и делала спокойно свои программы», — приводит слова Борисовой ТАСС.

