«Ухта» разгромила «Тюмень» во втором матче финальной серии Суперлиги

Завершился второй матч финальной серии Суперлиги по футзалу, в котором встречались «Ухта» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Ухта» в Ухте. «Ухта» одержала победу со счётом 5:1. Счёт серии — 2:0. Следующий матч состоится в Тюмени 3 июня.

В 1/2 финала «Ухта» обыграла «Норильский никель» со счётом 3-1 в серии, а «Тюмень» победила «КПРФ» — 3-0. Финальная серия Суперлиги проходит до четырёх побед.

Действующим чемпионом России является «Ухта». В финальной серии розыгрыша Суперлиги-2024/2025 команда оказалась сильнее «Газпром-Югра» со счётом 4-3.