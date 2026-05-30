«Ухта» разгромила «Тюмень» во втором матче финальной серии Суперлиги
Завершился второй матч финальной серии Суперлиги по футзалу, в котором встречались «Ухта» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Ухта» в Ухте. «Ухта» одержала победу со счётом 5:1. Счёт серии — 2:0. Следующий матч состоится в Тюмени 3 июня.

Бетсити Суперлига . Финал
30 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Ухта
Окончен
5 : 1
Тюмень
1:0 Мусин-Пушкин – 13'     2:0 Хусаинов – 15'     3:0 Денисов – 23'     4:0 Хусаинов – 27'     5:0 Москалёв – 29'     5:1 Дерябин – 32'    

В 1/2 финала «Ухта» обыграла «Норильский никель» со счётом 3-1 в серии, а «Тюмень» победила «КПРФ» — 3-0. Финальная серия Суперлиги проходит до четырёх побед.

Действующим чемпионом России является «Ухта». В финальной серии розыгрыша Суперлиги-2024/2025 команда оказалась сильнее «Газпром-Югра» со счётом 4-3.

