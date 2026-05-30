София Ильтерякова высказалась о пятом месте в личном многоборье на ЧЕ по гимнастике

Российская гимнастка София Ильтерякова прокомментировала свой результат в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, где заняла пятое место.

«На самом деле я безумно счастлива представлять на своём первом чемпионате Европы свою страну — Россию. Здорово выступать с флагом страны спустя пять лет после отстранения. Но немного обидно за свой первый выход сегодня, где допустила серьёзную ошибку, хотя потом постаралась собраться и сделать все остальные виды уже более-менее спокойно и чистенько. И этому я тоже рада, что получилось собраться.

Стараюсь во время каждого своего выхода максимально выкладываться. Завтра ещё один соревновательный день. Думаю, у меня проснётся второе или третье дыхание, пойдём в новый день с новыми силами выступать», — цитирует Ильтерякову ТАСС.