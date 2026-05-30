Российские гимнастки выиграли серебро в групповом многоборье на ЧЕ‑2026

Россиянки заняли второе место в групповом многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года, который проходит в Варне, Болгария. Первыми стали представительницы Испании, третьими — спортсменки из Израиля.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Групповое многоборье. Финал:

1. Испания — 57,650;

2. Россия — 53,450;

3. Израиль — 53,350;

4. Беларусь — 50,550;

5. Германия — 50,350;

6. Болгария — 49,750;

7. Украина — 49,600;

8. Франция — 48,250.

В состав российской группы вошли Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина и Арина Лысенко.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит с 27 по 31 мая.