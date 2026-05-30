Россиянки заняли третье место в командном многоборье на ЧЕ-2026

Российские гимнастки заняли третье место в командном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года, который проходит в Варне, Болгария. Первыми стали представительницы Болгарии, вторыми — спортсменки из Израиля. Израильтянки опередили россиянок по дополнительным показателям.

В состав российской команды вошли Мария Борисова, София Ильтерякова, Ева Кононова, а также Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина и Арина Лысенко.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Командное многоборье:

1. Болгария — 277,600

2. Израиль — 274,650.

3. Россия — 274,650.

4. Испания — 274,600;

5. Германия — 269,600;

6. Италия — 269,150;

7. Беларусь — 268,850;

8. Польша — 264,60.