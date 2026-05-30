Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянки заняли третье место в командном многоборье на ЧЕ-2026

Россиянки заняли третье место в командном многоборье на ЧЕ-2026
Комментарии

Российские гимнастки заняли третье место в командном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года, который проходит в Варне, Болгария. Первыми стали представительницы Болгарии, вторыми — спортсменки из Израиля. Израильтянки опередили россиянок по дополнительным показателям.

В состав российской команды вошли Мария Борисова, София Ильтерякова, Ева Кононова, а также Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина и Арина Лысенко.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Командное многоборье:

1. Болгария — 277,600
2. Израиль — 274,650.
3. Россия — 274,650.
4. Испания — 274,600;
5. Германия — 269,600;
6. Италия — 269,150;
7. Беларусь — 268,850;
8. Польша — 264,60.

Материалы по теме
Российские гимнастки выиграли серебро в групповом многоборье на ЧЕ‑2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android