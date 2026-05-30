Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: результаты на 30 мая

В субботу, 30 мая, в Варне, Болгария, продолжился чемпионат Европы по художественной гимнастике 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Индивидуальное многоборье:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 120,15.
2. Стиляна Николова (Болгария) — 118,75.
3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,15.
4. Алина Горносько (Беларусь) — 116,40.
5. София Ильтерякова (Россия) — 115,05.
6. Мария Борисова (Россия) — 114,45.
7. Тара Драгаш (Италия) — 113,75.
8. София Раффаэли (Италия) — 113,15.
Групповое многоборье:
1. Испания — 57,650.
2. Россия — 53,450.
3. Израиль — 53,350.
4. Беларусь — 50,550.
5. Германия — 50,350.
6. Болгария — 49,750.
7. Украина — 49,600.
8. Франция — 48,250.
Командное многоборье:
1. Болгария — 277,600
2. Израиль — 274,650.
3. Россия — 274,650.
4. Испания — 274,600.
5. Германия — 269,600.
6. Италия — 269,150.
7. Беларусь — 268,850.
8. Польша — 264,60.
Чемпионат Европы — 2026 проходит с 27 по 31 мая в Варне, Болгария. Российские спортсменки выступают в соревнованиях с национальным флагом и гимном.