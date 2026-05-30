Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: результаты на 30 мая

В субботу, 30 мая, в Варне, Болгария, продолжился чемпионат Европы по художественной гимнастике 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Индивидуальное многоборье:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 120,15.

2. Стиляна Николова (Болгария) — 118,75.

3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,15.

4. Алина Горносько (Беларусь) — 116,40.

5. София Ильтерякова (Россия) — 115,05.

6. Мария Борисова (Россия) — 114,45.

7. Тара Драгаш (Италия) — 113,75.

8. София Раффаэли (Италия) — 113,15.

Групповое многоборье:

1. Испания — 57,650.

2. Россия — 53,450.

3. Израиль — 53,350.

4. Беларусь — 50,550.

5. Германия — 50,350.

6. Болгария — 49,750.

7. Украина — 49,600.

8. Франция — 48,250.

Командное многоборье:

1. Болгария — 277,600

2. Израиль — 274,650.

3. Россия — 274,650.

4. Испания — 274,600.

5. Германия — 269,600.

6. Италия — 269,150.

7. Беларусь — 268,850.

8. Польша — 264,60.

Чемпионат Европы — 2026 проходит с 27 по 31 мая в Варне, Болгария. Российские спортсменки выступают в соревнованиях с национальным флагом и гимном.