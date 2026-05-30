Мирон Лифинцев выиграл золотую медаль на этапе Mare Nostrum в Барселоне на 100 м на спине

Двукратный чемпион мира (2025) российский пловец Мирон Лифинцев выиграл золото в заплыве на дистанцию 100 м на спине на этапе турнира Mare Nostrum в Барселоне. Он показал время 53,72 секунды.

На втором месте расположился чешский спортсмен Мирослав Кнедла с результатом 54,02 секунды. Бронзовую медаль выиграл представитель Аргентины Улисес Саравия – он показал время 54,60 секунды.

Также россияне выиграли на турнире в субботу, 30 мая, два серебра. Иван Кожакин стал вторым в заплыве на 50 м брассом (26,88); Кирилл Пригода финишировал вслед за победителем дистанции 200 м тем же стилем (2 минуты 9,56 секунды).