Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мирон Лифинцев выиграл золотую медаль на этапе Mare Nostrum в Барселоне на 100 м на спине

Мирон Лифинцев выиграл золотую медаль на этапе Mare Nostrum в Барселоне на 100 м на спине
Комментарии

Двукратный чемпион мира (2025) российский пловец Мирон Лифинцев выиграл золото в заплыве на дистанцию 100 м на спине на этапе турнира Mare Nostrum в Барселоне. Он показал время 53,72 секунды.

На втором месте расположился чешский спортсмен Мирослав Кнедла с результатом 54,02 секунды. Бронзовую медаль выиграл представитель Аргентины Улисес Саравия – он показал время 54,60 секунды.

Также россияне выиграли на турнире в субботу, 30 мая, два серебра. Иван Кожакин стал вторым в заплыве на 50 м брассом (26,88); Кирилл Пригода финишировал вслед за победителем дистанции 200 м тем же стилем (2 минуты 9,56 секунды).

Материалы по теме
Эксклюзив
Пловчиха Маргарита Нестерова рассказала, как приняла решение завершить спортивную карьеру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android