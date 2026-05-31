Российские гимнастки квалифицировались в оба финала групповых упражнений на ЧЕ-2026

Российские гимнастки вышли в финал групповых упражнений с пятью мячами, а также в упражнениях с булавами и обручами на чемпионате Европы – 2026 по художественной гимнастике в болгарской Варне.

После квалификации в упражнениях с мячами россиянки показали третий результат, набрав 26,950 балла. Лучший результат показали представительницы Испании (28,850), на втором месте гимнастки из Беларуси (27,450). В квалификации упражнений с булавами и обручами сборная России также заняла третье место с результатом 26,500 балла. Гимнастки Испании выиграли квалификацию, набрав 28,800 балла, вторыми стали представительницы Израиля (26,650).

Финалы в групповых упражнениях пройдут сегодня, 31 мая. Чемпионат Европы – 2026 по художественной гимнастике проходит в Варне с 27 по 31 мая.