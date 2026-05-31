Дарья Варфоломеев стала обладательницей всех главных титулов художественной гимнастики

Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев вчера, 30 мая, выиграла золото в личном многоборье на чемпионате Европы — 2026, проходящем в Варне (Болгария). Сумма баллов за четыре вида — 120,15.

Для Варфоломеев индивидуальное многоборье было единственной дисциплиной, золото которой на ЧЕ долгое время ей не удавалось покорить.

Теперь Варфоломеев завоевала всё золото крупных турниров. Дарья — олимпийская чемпионка 2024 года, 11-кратная чемпионка мира (дважды в многоборье) и трёхкратная чемпионка Европы.

Напомним, сегодня, 31 мая, последний день проведения чемпионата Европы. Будут разыгрываться медали в индивидуальных дисциплинах.