Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: расписание на 31 мая
Сегодня, 31 мая, в Варне (Болгария) стартует финальный день чемпионата Европы — 2026 по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием последнего соревновательного дня турнира.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Финалы индивидуальных упражнений отдельных видов (время московское):
- 12:00-13:10 — обруч/мяч;
- 13:20-14:30 — булавы/лента;
- 14:30-14:55 — церемония награждения сениорок в финалах индивидуальных упражнений отдельных видов.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Финалы групповых упражнений отдельных видов (время московское):
- 16:00-16:40 — пять мячей;
- 16:50-17:30 — три обруча и две пары булав;
- 17:40-17:55 - церемония награждения сениорок в финалах групповых упражнений отдельных видов.
