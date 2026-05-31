Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: расписание на 31 мая

Сегодня, 31 мая, в Варне (Болгария) стартует финальный день чемпионата Европы — 2026 по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием последнего соревновательного дня турнира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Финалы индивидуальных упражнений отдельных видов (время московское):

  • 12:00-13:10 — обруч/мяч;
  • 13:20-14:30 — булавы/лента;
  • 14:30-14:55 — церемония награждения сениорок в финалах индивидуальных упражнений отдельных видов.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Финалы групповых упражнений отдельных видов (время московское):

  • 16:00-16:40 — пять мячей;
  • 16:50-17:30 — три обруча и две пары булав;
  • 17:40-17:55 - церемония награждения сениорок в финалах групповых упражнений отдельных видов.
