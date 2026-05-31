Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий дважды сыграл вничью с Ниманном в Белграде

Ян Непомнящий дважды сыграл вничью с Ниманном в Белграде
Комментарии

Вчера, 30 мая, прошли третья и четвёртая партии матча между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и американцем Хансом Ниманном. Обе встречи завершились вничью.

3 тур

4 тур

Отметим, первая партия завершилась победой россиянина, во второй шахматисты согласились на ничью. Таким образом, общий счёт матча после 4-го тура равен 2,5:1,5 в пользу российского гроссмейстера.

Матч между Непомнящим и Ниманном проходит в Белграде с 29 мая по 1 июня. Гроссмейстеры сыграют восемь партий в «быструю классику» с контролем 60 минут + 30 секунд, по две партии в день.

Инициатором мероприятия выступил Ниманн. В 2025 году на «Аэрофлот Опен» Ханс и Ян сыграли вничью. После этого Ниманн бросил вызов Непомнящему на матч с призовым фондом в $ 100 000. При любом исходе матча на благотворительность пойдут $ 50 000. Вторую часть общего фонда получает победитель встречи.

Материалы по теме
Карлсен неприятно удивил на топ-турнире. Так слабо он не играл уже много лет!
Карлсен неприятно удивил на топ-турнире. Так слабо он не играл уже много лет!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android