Ян Непомнящий дважды сыграл вничью с Ниманном в Белграде

Вчера, 30 мая, прошли третья и четвёртая партии матча между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и американцем Хансом Ниманном. Обе встречи завершились вничью.

3 тур

4 тур

Отметим, первая партия завершилась победой россиянина, во второй шахматисты согласились на ничью. Таким образом, общий счёт матча после 4-го тура равен 2,5:1,5 в пользу российского гроссмейстера.

Матч между Непомнящим и Ниманном проходит в Белграде с 29 мая по 1 июня. Гроссмейстеры сыграют восемь партий в «быструю классику» с контролем 60 минут + 30 секунд, по две партии в день.

Инициатором мероприятия выступил Ниманн. В 2025 году на «Аэрофлот Опен» Ханс и Ян сыграли вничью. После этого Ниманн бросил вызов Непомнящему на матч с призовым фондом в $ 100 000. При любом исходе матча на благотворительность пойдут $ 50 000. Вторую часть общего фонда получает победитель встречи.