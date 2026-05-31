Россиянка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы — 2026 в упражнении с обручем

Россиянка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы — 2026 в упражнении с обручем
Серебряный призёр чемпионата России – 2026 в многоборье 15-летняя российская гимнастка София Ильтерякова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы – 2026 в Варне (Болгария) по художественной гимнастике в упражнении с обручем.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы – 2026. Финалы отдельных видов. Обруч:

1. София Ильтерякова (Россия) – 29,900.
2. Алина Горносько (Беларусь) – 29,800.
3. София Раффаэли (Италия) – 29,500.
4. Дарья Варфоломеев (Германия) — 29,300.
5. Даниэла Муниц (Израиль) — 29,150.
6. Альба Баутиста (Испания) — 28,250.
7. Ева Брезалиева (Болгария) — 26,550
8. Стиляна Николова (Болгария) — 26,500.

Отметим, что днём ранее Ильтерякова стала лучшей из россиянок в личном многоборье на ЧЕ-2026 (5-е место).

Российские гимнастки выступают на ЧЕ-2026 в официальном статусе: с флагом и гимном.

