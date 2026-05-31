Варфоломеев выиграла финал упражнений с мячом на ЧЕ-2026, у Ильтеряковой бронза

Олимпийская чемпионка 2024 года немка Дарья Варфоломеев выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2026 в Варне (Болгария) по художественной гимнастике в упражнении с мячом, получив 29, 550 балла. Россиянка София Ильтерякова завоевала бронзу, получив от судей 28, 850 балла.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026. Индивидуальные упражнения. Мяч. Финал:

Дарья Варфоломеев (Германия) — 29,550. Стиляна Николова (Болгария) — 29,550. София Ильтерякова (Россия) — 28,850. Тара Драгаш (Италия) — 28,250. Даниэла Муниц (Израиль) — 27,550. Таисия Онофрийчук (Украина) — 27,050. Алина Горносько (Беларусь) — 24,500. Ева Брезалиева (Болгария) — 21,250.