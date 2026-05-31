Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стиляна Николова выиграла финал упражнений с булавами на ЧЕ-2026, Мария Борисова — вторая

Стиляна Николова выиграла финал упражнений с булавами на ЧЕ-2026, Мария Борисова — вторая
Комментарии

Чемпионка мира болгарская гимнастка Стиляна Николова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2026 в Варне (Болгария) по художественной гимнастике в упражнении с булавами, получив 29,750 балла от судей. Абсолютная чемпионка России Мария Борисова завоевала серебро с 29,200 балла.

Художественная гимнастика. ЧЕ-2026. Варна, Болгария
Индивидуальные упражнения. Булавы. Финал
31 мая 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Окончено
1
Стилиана Николова
Болгария
29.750
2
Мария Борисова
Россия
29.200
3
Даниэла Муниц
Израиль
29.200

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026. Индивидуальные упражнения. Булавы. Финал:

  1. Стиляна Николова (Болгария) — 29,750.
  2. Мария Борисова (Россия) — 29,200.
  3. Даниэла Муниц (Израиль) — 29,200.
  4. Алена Тал Франко (Израиль) — 28,150.
  5. Амалия Лика (Румыния) — 27,500.
  6. Лилиана Левиньски (Польша) — 27,300.
  7. Альба Баутиста (Испания) — 27,150.
  8. София Раффаэли (Италия) — 26,650.
Материалы по теме
Варфоломеев выиграла финал упражнений с мячом на ЧЕ-2026, у Ильтеряковой бронза
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android