Стиляна Николова выиграла финал упражнений с булавами на ЧЕ-2026, Мария Борисова — вторая
Чемпионка мира болгарская гимнастка Стиляна Николова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2026 в Варне (Болгария) по художественной гимнастике в упражнении с булавами, получив 29,750 балла от судей. Абсолютная чемпионка России Мария Борисова завоевала серебро с 29,200 балла.
Художественная гимнастика. ЧЕ-2026. Варна, Болгария
Индивидуальные упражнения. Булавы. Финал
31 мая 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Окончено
1
Стилиана Николова
Болгария
29.750
2
Мария Борисова
Россия
29.200
3
Даниэла Муниц
Израиль
29.200
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026. Индивидуальные упражнения. Булавы. Финал:
- Стиляна Николова (Болгария) — 29,750.
- Мария Борисова (Россия) — 29,200.
- Даниэла Муниц (Израиль) — 29,200.
- Алена Тал Франко (Израиль) — 28,150.
- Амалия Лика (Румыния) — 27,500.
- Лилиана Левиньски (Польша) — 27,300.
- Альба Баутиста (Испания) — 27,150.
- София Раффаэли (Италия) — 26,650.
