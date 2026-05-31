Стиляна Николова выиграла финал упражнений с булавами на ЧЕ-2026, Мария Борисова — вторая

Чемпионка мира болгарская гимнастка Стиляна Николова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2026 в Варне (Болгария) по художественной гимнастике в упражнении с булавами, получив 29,750 балла от судей. Абсолютная чемпионка России Мария Борисова завоевала серебро с 29,200 балла.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026. Индивидуальные упражнения. Булавы. Финал:

Стиляна Николова (Болгария) — 29,750. Мария Борисова (Россия) — 29,200. Даниэла Муниц (Израиль) — 29,200. Алена Тал Франко (Израиль) — 28,150. Амалия Лика (Румыния) — 27,500. Лилиана Левиньски (Польша) — 27,300. Альба Баутиста (Испания) — 27,150. София Раффаэли (Италия) — 26,650.