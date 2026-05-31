Дарья Варфоломеев выиграла золото ЧЕ-2026 в упражнении с лентой, у Марии Борисовой бронза
Олимпийская чемпионка 2024 года, многократная чемпионка мира немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2026 в Варне (Болгария) по художественной гимнастике в упражнении с лентой, получив 30,000 балла от судей. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзу (28,400 балла).

Художественная гимнастика. ЧЕ-2026. Варна, Болгария
Индивидуальные упражнения. Лента. Финал
31 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Дарья Варфоломеев
Германия
30.000
2
Стилиана Николова
Болгария
28.750
3
Мария Борисова
Россия
28.400

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026. Индивидуальные упражнения. Лента. Финал:

  1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,000.
  2. Стиляна Николова (Болгария) — 28,750.
  3. Мария Борисова (Россия) — 28,400.
  4. София Ильтерякова (Россия) — 28,400.
  5. Даниэла Муниц (Израиль) — 28,350.
  6. Ева Брезалиева (Болгария) — 27,000.
  7. София Раффаэли (Италия) — 26,800.
  8. Виктория Стейнфилд (Германия) — 26,250.
