Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фото: российская гимнастка София Ильтерякова получила золото за победу на ЧЕ-2026

Фото: российская гимнастка София Ильтерякова получила золото за победу на ЧЕ-2026
Комментарии

Сегодня, 31 мая, в финальный день проведения чемпионата Европы россиянка София Ильтерякова выиграла золото по художественной гимнастике в финале упражнений с обручем.

Фото: Из трансляции Чемпионата Европы-2026

Художественная гимнастика. ЧЕ-2026. Варна, Болгария
Индивидуальные упражнения. Обруч. Финал
31 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
София Ильтерякова
Россия
29.900
2
Алина Горносько
Беларусь
29.800
3
София Раффаэли
Италия
29.500

За сегодняшний день в финалах индивидуальных упражнений россиянки София Ильтерякова и Мария Борисова завоевали четыре медали. София Ильтерякова получила золото (упражнения с обручем) и бронзу (упражнения с мячом). Мария Борисова — два серебра (упражнения с булавами и упражнения с лентой).

Также сегодня в 16:00 стартуют финалы групповых упражнений отдельных видов.

Российские гимнастки выступают на ЧЕ-2026 в официальном статусе: с флагом и гимном.

Материалы по теме
Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: расписание на 31 мая
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android