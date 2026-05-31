Фото: российская гимнастка София Ильтерякова получила золото за победу на ЧЕ-2026

Сегодня, 31 мая, в финальный день проведения чемпионата Европы россиянка София Ильтерякова выиграла золото по художественной гимнастике в финале упражнений с обручем.

За сегодняшний день в финалах индивидуальных упражнений россиянки София Ильтерякова и Мария Борисова завоевали четыре медали. София Ильтерякова получила золото (упражнения с обручем) и бронзу (упражнения с мячом). Мария Борисова — два серебра (упражнения с булавами и упражнения с лентой).

Также сегодня в 16:00 стартуют финалы групповых упражнений отдельных видов.

Российские гимнастки выступают на ЧЕ-2026 в официальном статусе: с флагом и гимном.