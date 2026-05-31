Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России стала седьмой в финале командных упражнений с пятью мячами на ЧЕ-2026

Сборная России стала седьмой в финале командных упражнений с пятью мячами на ЧЕ-2026
Комментарии

Команда Испании выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2026 в Варне, Болгария, по художественной гимнастике в финале командных упражнении с пятью мячами, получив 29,150 балла от судей. Сборная России в данных соревнованиях заняла седьмое место.

Художественная гимнастика. ЧЕ-2026. Варна, Болгария
Групповые упражнения. 5 мячей. Финал
31 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Испания
2
Беларусь
3
Израиль

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026. Командные упражнения. Пять мячей. Финал:

  1. Испания — 29,150.
  2. Беларусь — 27,550.
  3. Израиль — 27,550.
  4. Венгрия — 26,650.
  5. Польша — 26,250.
  6. Франция — 25,750.
  7. Россия — 25,050.
  8. Болгария — 18,850.

Напомним, если у команды гимнасток равные баллы, первенство определяется по оценке Е (за исполнение упражнения), соответственно, выше ставится команда, у которой исполнение упражнений было чище.

Материалы по теме
Фото: российская гимнастка София Ильтерякова получила золото за победу на ЧЕ-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android