Сборная России стала седьмой в финале командных упражнений с пятью мячами на ЧЕ-2026

Команда Испании выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2026 в Варне, Болгария, по художественной гимнастике в финале командных упражнении с пятью мячами, получив 29,150 балла от судей. Сборная России в данных соревнованиях заняла седьмое место.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026. Командные упражнения. Пять мячей. Финал:

Испания — 29,150. Беларусь — 27,550. Израиль — 27,550. Венгрия — 26,650. Польша — 26,250. Франция — 25,750. Россия — 25,050. Болгария — 18,850.

Напомним, если у команды гимнасток равные баллы, первенство определяется по оценке Е (за исполнение упражнения), соответственно, выше ставится команда, у которой исполнение упражнений было чище.