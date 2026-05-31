Сборная России стала седьмой в финале командных упражнений с пятью мячами на ЧЕ-2026
Команда Испании выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2026 в Варне, Болгария, по художественной гимнастике в финале командных упражнении с пятью мячами, получив 29,150 балла от судей. Сборная России в данных соревнованиях заняла седьмое место.
Художественная гимнастика. ЧЕ-2026. Варна, Болгария
Групповые упражнения. 5 мячей. Финал
31 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026. Командные упражнения. Пять мячей. Финал:
- Испания — 29,150.
- Беларусь — 27,550.
- Израиль — 27,550.
- Венгрия — 26,650.
- Польша — 26,250.
- Франция — 25,750.
- Россия — 25,050.
- Болгария — 18,850.
Напомним, если у команды гимнасток равные баллы, первенство определяется по оценке Е (за исполнение упражнения), соответственно, выше ставится команда, у которой исполнение упражнений было чище.
