«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в 3-м туре чемпионата России — 2026

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» из Красноярска в матче 3-го тура чемпионата России — 2026. Встреча завершилась со счётом 38:16.

После трёх игр «Енисей-СТМ» занимает в турнирной таблице второе место с 11 очками в активе. «Красный Яр» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы (восемь очков).

Следующим соперником «Енисея-СТМ» станет московское «Динамо», встреча состоится 8 июня. «Красный Яр» 12 июня сыграет с «Локомотивом» из Пензы.

Действующим чемпионом России является казанская «Стрела-Ак Барс», обыгравшая в финальном матче в октябре 2025 года московское «Динамо» (32:30).