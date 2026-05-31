«Гимн и флаг страны — все счастливы». Борисова — о выступлениях на ЧЕ-2026 без ограничений

Трехкратный призёр чемпионата Европы — 2026 по художественной гимнастике Мария Борисова рассказала, как на сборную России повлияло наличие российского гимна и флага на соревнованиях.

«Гимн и флаг нашей страны — все безумно счастливы. Очень рада, что нас наконец вернули в полном объёме. Это совсем по-другому ощущается — сразу командный дух появился, и это придаёт ещё больше мотивации и желания выступать за страну.

Сложнее всего давалось командное многоборье — вот это самая тяжёлая медаль. Сегодня было уже легче, я выступала спокойно, делала всё, что умею, что отработала. И даже особо не волновалась. Мне самой понравилось, как я сделала булавы — учла все ошибки и замечания, действительно получала удовольствие от того, что делала. Важно оставаться в образе и в концентрации до последней секунды, чтобы не было заминок в финале упражнения», — приводит слова Борисовой ТАСС.

