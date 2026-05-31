Российские гимнастки выиграли серебро в групповых упражнениях с обручами и булавами на ЧЕ
Россиянки заняли второе место в упражнениях с булавами и обручами на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года, который проходил в Варне, Болгария. В состав команды вошли: Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина, Арина Лысенко. Они получили 27,000 балла.
Художественная гимнастика. ЧЕ-2026. Варна, Болгария
Групповые упражнения. 3 обруча + 2 булавы. Финал
31 мая 2026, воскресенье. 16:50 МСК
Первыми стали представительницы Испании (28,100), третьими — спортсменки из Израиля (26,300).
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Групповые упражнения. Три обруча + две булавы. Финал:
1. Испания — 28,100 балла.
2. Россия — 27,000.
3. Израиль — 26,300.
4. Украина — 25,750.
5. Италия — 24,950.
6. Германия — 23,550.
7. Финляндия — 23,100.
8. Беларусь — 22,200.
Ранее на ЧЕ-2026 россиянки заняли второе место в групповом многоборье.
