Российские гимнастки выиграли серебро в групповых упражнениях с обручами и булавами на ЧЕ

Россиянки заняли второе место в упражнениях с булавами и обручами на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года, который проходил в Варне, Болгария. В состав команды вошли: Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина, Арина Лысенко. Они получили 27,000 балла.

Первыми стали представительницы Испании (28,100), третьими — спортсменки из Израиля (26,300).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Групповые упражнения. Три обруча + две булавы. Финал:

1. Испания — 28,100 балла.

2. Россия — 27,000.

3. Израиль — 26,300.

4. Украина — 25,750.

5. Италия — 24,950.

6. Германия — 23,550.

7. Финляндия — 23,100.

8. Беларусь — 22,200.

Ранее на ЧЕ-2026 россиянки заняли второе место в групповом многоборье.