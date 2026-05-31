Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские гимнастки выиграли серебро в групповых упражнениях с обручами и булавами на ЧЕ

Российские гимнастки выиграли серебро в групповых упражнениях с обручами и булавами на ЧЕ
Комментарии

Россиянки заняли второе место в упражнениях с булавами и обручами на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года, который проходил в Варне, Болгария. В состав команды вошли: Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина, Арина Лысенко. Они получили 27,000 балла.

Художественная гимнастика. ЧЕ-2026. Варна, Болгария
Групповые упражнения. 3 обруча + 2 булавы. Финал
31 мая 2026, воскресенье. 16:50 МСК
Окончено
1
Испания
2
Россия
3
Израиль

Первыми стали представительницы Испании (28,100), третьими — спортсменки из Израиля (26,300).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Групповые упражнения. Три обруча + две булавы. Финал:

1. Испания — 28,100 балла.
2. Россия — 27,000.
3. Израиль — 26,300.
4. Украина — 25,750.
5. Италия — 24,950.
6. Германия — 23,550.
7. Финляндия — 23,100.
8. Беларусь — 22,200.

Ранее на ЧЕ-2026 россиянки заняли второе место в групповом многоборье.

Материалы по теме
Дарья Варфоломеев выиграла золото ЧЕ-2026 в упражнении с лентой, у Марии Борисовой бронза
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android