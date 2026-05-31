«Это уникальная спортсменка». София Ильтерякова — о гимнастке Варфоломеев

Чемпионка Европы — 2026 в упражнениях с обручем российская гимнастка София Ильтерякова назвала олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Дарью Варфоломеев, представляющую Германию, уникальной спортсменкой.

«Мне безумно нравится Даша Варфоломеев, мне кажется, это уникальная спортсменка. Нравится в ней всё, правда, это очень классная гимнастка.

Здесь выступало много других очень опытных гимнасток, которые ранее принимали участие в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Поэтому очень интересно было наблюдать за ними и чему-то учиться. И вообще мы уже знаем все друг друга, все очень дружелюбные», — приводит слова Ильтеряковой ТАСС.